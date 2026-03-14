侍ジャパン　大谷翔平らが準々決勝に向け調整　あす先発予定の山本由伸や菊池雄星にダルビッシュ有が再合流

アメリカに舞台を移し、14日からトーナメント戦がスタートしました。

侍ジャパンは日本時間15日の試合に向け調整をおこない、ダルビッシュ有投手（39）も再合流です。

侍ジャパンは準々決勝の舞台、ローンデポ・パークで前日練習をおこないました。

メディアが入れる時間には練習が終わり、結果的に非公開に。

それでも大谷翔平選手（31）らが引き締まった表情で会場を後にしました。

一方、別の場所で調整した15日の先発・山本由伸選手（27）や菊池雄星選手（34）のもとには、アドバイザーを務めるダルビッシュ投手も再合流。

連覇へチームを後押しします。

準々決勝最初の試合はドミニカ共和国対韓国の一戦。

優勝候補にもあがるドミニカ共和国は打線が好調で、ゲレーロ・ジュニア選手（26）のタッチをよけるヘッドスライディングで先制しました。

さらに今大会チーム14本目となるホームランも飛び出し、10対0のコールド勝ち。

準決勝1番のりです。

日本と反対側の組み合わせではアメリカも勝利し、準決勝進出。

次はドミニカ共和国との対戦です。

日本は15日の準々決勝で、ベネズエラと対戦。

その打線はまさに強力。

2023年にMVPを獲得したアクーニャ・ジュニア選手（28）に加え、中軸を担うアラエス選手（28）は2022年から3年連続の首位打者。

日本はチーム一丸となり、打倒ベネズエラに挑みます。

大谷翔平選手：

チームとしては見たことないピッチャーが出てきたり、やったことないバッターとやる。そこに早くアジャストできるかどうかが1番勝利の鍵を握るポイント。