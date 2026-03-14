順位を競う動作やシンプルで奥深い味わいの麺料理など、3つの言葉を完成させる共通の「ひらがな2文字」は何でしょうか。日常の風景や食卓を思い浮かべながら、正解へとつながるパーツを探し出してみましょう。

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言葉の「音」をパズルのように組み合わせて、凝り固まった脳を解きほぐしてみませんか？

今回は、元気いっぱいに走る様子から、ホッとする食事の時間まで、親しみのある言葉を集めました。3つの空欄を埋める共通の2文字は何か、考えてみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。

□□っこ
□□うどん
おで□□

ヒント：子どもたちが元気に走って速さを競い合う遊びといえば？

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正解：かけ

正解は「かけ」でした。

▼解説
かけっこ（駆けっこ）
かけうどん（かけうどん）
おでかけ（お出掛け）
全力で順位を競う「かけっこ（駆けっこ）」、温かいつゆが心に染みる「かけうどん」、そして目的地へと足を運ぶ「（お出掛け）」。遊び、食、日常の動作という異なるジャンルの言葉たちが、「かけ」という共通の響きによってつながりました。すべてのピースが正しい場所に収まった高揚感を体験できたでしょうか。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています。
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです。
(文:All About ニュース編集部)