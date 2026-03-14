表参道で「プラダ ビューティ」ポップアップ開催へ！ 先行販売コスメや来場特典など展開
「プラダ ビューティ」は、3月27日（金）〜5月10日（日）の期間、ポップアップストア「プラダ ビューティ マーケット」を、東京・表参道にある表参道ヒルズ 西館 1階で開催する。
【写真】春色のパッケージがすてき！ おしゃれなギフトセット一覧
■ブランドの世界観を満喫
今回開催される「プラダ ビューティ マーケット」は、色鮮やかなアイテムが並ぶ活気ある空間で、日常の“お買い物”を、ブランドの世界観を分かち合う特別な体験へと変貌させる期間限定のポップアップストア。
会場では、3月27日（金）より先行発売の数量限定「スプリング ギフトセット」をはじめ、3月13日（金）に新発売した「プラダ リフレクション リキッドバームグロス」や、「プラダ ビューティ」の代表的な製品を試すことができる。
また、来場チェックイン特典や購入特典に加え、さまざまなコンテンツも用意。さらに「プラダ ビューティ トウキョウ」では、連動したイベントを実施するほか、限定サービスの「プラダ プリント ファクトリー」に期間限定デザインが登場する。
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■ブランドの世界観を満喫
今回開催される「プラダ ビューティ マーケット」は、色鮮やかなアイテムが並ぶ活気ある空間で、日常の“お買い物”を、ブランドの世界観を分かち合う特別な体験へと変貌させる期間限定のポップアップストア。
また、来場チェックイン特典や購入特典に加え、さまざまなコンテンツも用意。さらに「プラダ ビューティ トウキョウ」では、連動したイベントを実施するほか、限定サービスの「プラダ プリント ファクトリー」に期間限定デザインが登場する。