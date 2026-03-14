なぜ日本代表10番が２戦連続でスタメンから外れたのか 新指揮官は「とても満足している」と評価する一方で…【現地発】

なぜ日本代表10番が２戦連続でスタメンから外れたのか 新指揮官は「とても満足している」と評価する一方で…【現地発】