天童よしみ、スターの手形に顕彰され笑顔「緊張感は格別のもので…。みるうちに痩せていく」
歌手の天童よしみが14日、東京・浅草公会堂で行われた『令和7年度「スターの手型」顕彰式』に参加した。
【写真】爆笑問題の暴走トークに“シー”する安達祐実
台東区が大衆芸能の振興に貢献した方々の功績を称え、その業績を後世に伝えるために手型とサインを設置している。記念品を受け取り笑顔の天童は「この舞台は私もコンサートで歌わせていたんですけれども、今日の緊張感は格別のもので…。みるうちに痩せていく」と話して笑わせた。
そして、「本当にうれしいです。スターの手型。素晴らしいことが起きまして、本当に励みになります。ごほうびだと思います。本当に皆様ありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです」と感慨を語っていた。
今年の被顕彰者は、観世清和（能楽 二十六世観世宗家）、春風亭一朝（落語家）、天童よしみ（歌手）、野沢雅子（声優）、爆笑問題（漫才師）となっている。
【写真】爆笑問題の暴走トークに“シー”する安達祐実
台東区が大衆芸能の振興に貢献した方々の功績を称え、その業績を後世に伝えるために手型とサインを設置している。記念品を受け取り笑顔の天童は「この舞台は私もコンサートで歌わせていたんですけれども、今日の緊張感は格別のもので…。みるうちに痩せていく」と話して笑わせた。
そして、「本当にうれしいです。スターの手型。素晴らしいことが起きまして、本当に励みになります。ごほうびだと思います。本当に皆様ありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです」と感慨を語っていた。
今年の被顕彰者は、観世清和（能楽 二十六世観世宗家）、春風亭一朝（落語家）、天童よしみ（歌手）、野沢雅子（声優）、爆笑問題（漫才師）となっている。