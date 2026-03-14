お笑いコンビ「さらば青春の光」がMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。意外な人脈を明かした。

芸能界の恩人について、森田は「踊る大捜査線」や明石家さんま主演ドラマ「心はロンリー気持ちは『…』」、「教場」などの脚本家、君塚良一氏を挙げた。

君塚氏は萩本欽一のもとで作家をしていたが、ドラマのほうが向いていると萩本に助言されドラマ畑へ。数々のヒット作を世に送り出す大人気作家となった。

ただ、日本テレビ「欽ちゃんの全日本仮装大賞」は作家として関わっていたという。森田が松竹芸能にいた当時、松竹の芸人が同番組に出演しており、事務所の社員が君塚氏と宴席で会話。事務所が推している芸人を君塚氏に問われた社員は「さらば青春の光」と答えた。

君塚氏は、宴席にさらばを呼ぶよう求め「15分以内に来たら、運があるよ」と告げたという。偶然2人は15分以内に行ける場所に居り、無事到着。「こいつら運あるから俺、面倒見るよ」と君塚氏。本当に「踊る大捜査線」のスピンオフ作に出演させてくれるなどチャンスを与えてくれ、森田は「お世話になりました、ほんとに！」と感謝していた。