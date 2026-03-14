SUPER EIGHTの丸山隆平（42）が14日、東京・池袋のサンシャイン劇場で主演舞台「oasis」（30日まで）の初日を迎えた。前科を持つ青年と脳性まひの女性の恋を描いた韓国映画を初舞台化。自身にとってのオアシスを聞かれると、苦楽をともにしたメンバーを挙げた。「それぞれプロフェッショナルが集まっている。凄いやつらが俺の仲間で家族だと思うとうれしい。結局帰るところはグループ。続けて良かった」と仲間の存在に感謝した。

ヒロインを務める菅原小春（34）とは初共演。演出の山田佳奈氏は「ベストカップル」と2人の相性に太鼓判を押した。

写真撮影でも一緒に「すしざんまい」コールをするなど、息はぴったり。菅原は「あくびとか、どうでも良いところが一緒」と笑った。丸山も「やばいのを出会わせましたね。凄いビッグバンが起こっている」と好相性を歓迎した。

初日を迎えるにあたり安田章大からは、この日の朝「初日おめでとう。頑張ってね」と、メッセージをもらった。安田の舞台からは刺激になっているという。

「あいつの舞台っていつもハードじゃないですか。一回死にかけたんだよなと。それでもやるというのは、一度その境地まで行った人間の生命力の輝きやきらめきを感じる。エネルギーをもらう」と仲間の奮闘を熱く語った。