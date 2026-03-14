◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節 東京Ｖ１―浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）

浦和は今季初の無得点で東京Ｖに０―１と敗れ、３敗目を喫した。勝ち点を奪えず、順位も２位から５位に後退した。浦和のスコルジャ監督は「今日はゲームコントロールをしながら、支配する、ということが狙いでした。立ち上がりはそれができていたと思います。ただそこで決定的なミスが２回あり、１回は何とか逃れましたけど、２回目は失点につながりました」と、失点を招いた自陣でのボールロストを悔やんだ。

前半１４分に東京ＶのＦＷ染野にゴールを許し、今季初めて先制点を奪われる展開に。流れを変えることができなかった前半を経て、後半開始からＦＷオナイウ阿道を投入し、ＦＷ肥田野との２トップに。後半１１分には、サビオの高速クロスにオナイウが飛び込んだが、わずかに届かず。同１９分には縦パスを受けたオナイウが、力強いターンからファウルを受け、ＦＫを獲得するなど、ゴールへの可能性を感じさせた。

以降も元日本代表ＭＦ中島翔哉、ＦＷキーセテリンら攻撃的なカードを投入。２トップ、１トップ＆トップ下、再び２トップと形を変えながら東京Ｖを崩そうとしたが「本日はゾーン３（相手ゴール前のエリア）でうまく連携を取ることが出来ませんでした」とスコルジャ監督。後半４４分には、中島のシュートが左ポストに嫌われてゴールならず、最後まで得点を奪うことができなかった。