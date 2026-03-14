女子プロゴルファーの吉田優利（エプソン）が１４日、千葉夷隅ＧＣで行われた全米女子ゴルフ協会（ＵＳＬＰＧＡ）と全米ゴルフ協会（ＵＳＧＡ）が主催する女子ジュニア大会の日本予選会「吉田優利×ＳＭＢＣ Ｇｉｒｌｓ Ｇｏｌｆ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ―日本予選会―」にスペシャルアンバサダーとして出席した。

１２〜１８歳を対象に行われ、合計６６人が出場。トーナメント部門（ストロークプレー）は福武采実（ことみ）さん（奈良・中３）、チャレンジ部門（ダブルペリア方式）は藤田乃依（のい）さん（千葉・中３）が優勝した。２人は７月６〜９日にノースカロライナ州パインニードルロッジＧＣで行われる本大会の出場権を獲得した。

また、トーナメント部門で行われたダブルペリア方式で優勝した長谷川千遥さん（東京・中３）は「吉田優利賞」を受賞し、国内女子プロゴルフツアーのマンデー出場権（大会未定）を獲得した。同部門とチャレンジ部門（ダブルペリア方式）は任意で提出した作文の点数もスコアに反映された。

Ｇｉｒｌｓ Ｇｏｌｆは６〜１７歳の女子を対象とした、ゴルフの技術や楽しさ、世界を生きていくためのライフスキルも養うことを目的としたジュニアゴルフプログラム。吉田はこの日、理念の柱である５つのＥ、Ｅｎｇａｇｅ（関わりを持つ）、Ｅｍｐｏｗｅｒ（自信を持つ）、Ｅｘｅｒｃｉｓｅ（運動する）、Ｅｎｅｒｇｉｚｅ（活動的になる）、Ｅｎｒｉｃｈ（質を高める）に基づく活動を体験した。

吉田は「すごい盛り上がってくれて、幸せな気持ちになった。アメリカに行く子は頑張ってほしい。私もプロとしてもっと上を目指して頑張っていきたいので、また来年ここで会えるのを楽しみにしてます。今日みんなから得たパワーを（生かして）、１個バーディーパットがコロンと入ってくれたらうれしい」と語った。

「Ｇｉｒｌｓ Ｇｏｌｆ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は２０２４年６月に初開催された。昨年７月の第２回大会は初めて日本予選会が行われ、日本から２選手が本戦に出場。岡嵜マイヤが準優勝を飾った。今夏の大会は韓国、豪州、タイ、英国など世界十数か国から計１４４人が出場する予定。