JO1川尻蓮、シークレットで「TGC」単独初降臨 GENERATIONS・Da-iCE・WILD BLUEとs**t kingzステージで華麗に舞う【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】JO1メンバー「TGC」単独初降臨
ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にシークレット登場したJO1のダンスリーダー・川尻。単独では初の「TGC」出演となった。
ステージでは同じく「TGC」単独初出演となったGENERATIONSの中務裕太・Da-iCE（ダイス）の和田颯、そしてWILD BLUE（ワイルドブルー）の山下幸輝と豪華コラボレーション。明転すると4人の姿が映し出され、それぞれが指先まで使った華麗なダンスを見せる。
ソロパートでは中務が力強いダンス、山下は傘を使った和のパフォーマンス、紙吹雪が舞う中登場した川尻は華麗に舞い、和田は軽やかなステップを披露。ラストでは4人がステージに集結。総勢20人以上ものダンサーとともに「TGC」のランウェイにアート作品を描き出し、4人それぞれが演じる画家が、自分の創りたい表現に向き合い、悩み、葛藤しながらアート作品を生み出す姿が美しくエネルギッシュなダンスで描かれた圧巻のステージとなった。
川尻は「聞いただけで楽しいステージになりそうだなと思った」とパフォーマンスを見てくれた観客に感謝し、最後には共演者と互いに拍手をおくり合い、会場を後にした。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆川尻蓮、シークレット登場で会場から歓声
ダンスパフォーマンスグループ・s**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にシークレット登場したJO1のダンスリーダー・川尻。単独では初の「TGC」出演となった。
ソロパートでは中務が力強いダンス、山下は傘を使った和のパフォーマンス、紙吹雪が舞う中登場した川尻は華麗に舞い、和田は軽やかなステップを披露。ラストでは4人がステージに集結。総勢20人以上ものダンサーとともに「TGC」のランウェイにアート作品を描き出し、4人それぞれが演じる画家が、自分の創りたい表現に向き合い、悩み、葛藤しながらアート作品を生み出す姿が美しくエネルギッシュなダンスで描かれた圧巻のステージとなった。
川尻は「聞いただけで楽しいステージになりそうだなと思った」とパフォーマンスを見てくれた観客に感謝し、最後には共演者と互いに拍手をおくり合い、会場を後にした。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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