村重杏奈、色白美脚輝くミニワンピ姿に視線集中「脚まっすぐで綺麗」「お人形さんみたい」【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】タレントの村重杏奈が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】27歳元アイドル「まっすぐで綺麗」色白美脚輝く
ウエスト部分がきゅっと締まったミニ丈のワンピースから白く美しい脚を披露した村重。大きなリボンのヘッドアクセサリーを装着し、アンニュイな表情でランウェイを闊歩した。このランウェイを受け、ネット上では「脚まっすぐで綺麗」「お人形さんみたい」「スタイル抜群」「着こなし可愛い」などと反響が上がっている。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元アイドル「まっすぐで綺麗」色白美脚輝く
◆村重杏奈、色白美脚輝く
ウエスト部分がきゅっと締まったミニ丈のワンピースから白く美しい脚を披露した村重。大きなリボンのヘッドアクセサリーを装着し、アンニュイな表情でランウェイを闊歩した。このランウェイを受け、ネット上では「脚まっすぐで綺麗」「お人形さんみたい」「スタイル抜群」「着こなし可愛い」などと反響が上がっている。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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