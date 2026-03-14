King Gnu、上海公演の中止発表「やむを得ない諸事情により」
ロックバンド・King Gnuの公式サイトが14日に更新され、6月に予定していた中国・上海公演が中止になったと発表した。
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公式サイトには「『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』上海公演中止のお知らせ」との文書が掲載され、「2026年6月13日・14日に開催を予定しておりました『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』上海公演につきまして、やむを得ない諸事情により開催を中止させていただくこととなりました」と報告した。
続けて「本公演を楽しみにしていただいていたファンの皆さまにおかれましては、このようなご案内となりましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。「何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
『King Gnu CEN+RAL Tour 2026』は26年2月の宮城・仙台公演を皮切りにスタート。海外ではバンコク・香港も初開催となり、台北・上海・ソウルとともにアジア5都市を巡る大規模ツアーとなる予定だった。
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