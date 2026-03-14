＜大相撲三月場所＞◇七日目◇14日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】翔猿が見せた咄嗟の「珍行動」

白熱した幕内の取組で、誰もが予想だにしない珍しい光景が繰り広げられた。膠着状態の最中、人気力士が咄嗟に見せた驚きの行動に館内どよめき。ファンからは「蹴ったw」「蹴飛ばした」「翔猿らしい」など、驚きと納得の声が続々と寄せられた。

前頭十三枚目・翔猿（追手風）が、前頭十四枚目・錦富士（伊勢ヶ濱）を肩透かしで下し、2勝目（5敗）を挙げた一番でのこと。

立ち合い、頭を下げて鋭く当たった翔猿に対し、懐へ潜り込ませたくない錦富士は突き押しで懸命に距離を取る。前傾姿勢を保っていた翔猿が一瞬引くと、錦富士が勢いよく前へ。その後、土俵中央でがっちりと胸を合わせた両者は、互いに動けない膠着状態となった。

この攻防の中で、錦富士の「さがり」が土俵へ落ち、両者の足元へ。行司が隙を見てこれを拾い上げたが、直後に今度は翔猿のさがりが自らの足元に落ちてしまった。実況の藤井康生アナウンサーが「翔猿のさがりが邪魔になりました」と指摘した次の瞬間、土俵を払う鋭い音とともに、翔猿が自ら右足を使ってさがりを排除。

この機転の利いた動きに館内がどよめくと、解説を務めた元横綱・若乃花の花田虎上氏は「滑るから」と力士心理を代弁した。

その後、足元の障害物を自ら取り除いて体勢を立て直した翔猿は、鮮やかな肩透かしを決め錦富士を土俵に転がした。ABEMAの視聴者からは「自分で蹴った」「蹴とばした」「セルフ吹き飛ばし」といった驚きのコメントが殺到。なお、敗れた錦富士は3敗目（4勝）を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）