ワールドベースボールクラシックの準々決勝ドミニカ共和国対韓国の試合前にフアン・ソト選手とジャーマイ・ジョーンズ選手が楽しげに交流する姿が話題となっています。日本時間14日、試合会場のローンデポ・パーク公式インスタグラムが、話し込む2人の様子などを動画で公開しました。

韓国代表のジョーンズ選手といえば、日本戦の試合前にはエンゼルス時代の同僚である大谷翔平選手に言葉をかけ、長いハグをかわし親交を温める姿がありました。

そして今回投稿された動画には、ヤンキース時代にチームメートだったフアン・ソト選手とバッティングケージ横で会話する様子が映されています。2人は笑みを浮かべ、肩をぶつけ合うなど楽しげな様子がうかがえます。

またジョーンズ選手は、同じくヤンキース時代のチームメートで、この試合で豪快な3ランを放ったオースティン・ウェルズ選手とハグする様子や、エンゼルス時代の同僚だったアルバート・プホルス監督とも熱いハグをかわす姿がありました。

これまでエンゼルス、オリオールズ、ブリュワーズ、ヤンキース、タイガースとメジャー5球団を渡り歩いているジョーンズ選手。大谷選手やソト選手など幅広い交友関係が話題となっています。