【TGC】櫻坂46藤吉夏鈴、ランウェイで“ウインク”にファン歓喜「やばい!!」「メロすぎる」
櫻坂46の藤吉夏鈴が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】圧巻ランウェイ！クールな表情をみせた藤吉夏鈴
藤吉は、Tシャツにグレーパーカーを羽織り、白のロングスカートを合わせたスタイルで登場。頭元には白いバブーシュカをかぶり、特徴的なベルトでウエストにアクセントをプラス。アクセサリーなど細部までこだわり抜かれたガーリーなスタイリングを披露した。
ランウェイではクールな表情から、ステージトップではウインクとギャップのあるキュートなスマイルを披露。配信を見たファンからは「ウインク最強すぎます」「最後の夏鈴ちゃんのウインクやばい!!」「夏鈴ちゃんメロすぎる」など歓喜の声が寄せられた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】圧巻ランウェイ！クールな表情をみせた藤吉夏鈴
藤吉は、Tシャツにグレーパーカーを羽織り、白のロングスカートを合わせたスタイルで登場。頭元には白いバブーシュカをかぶり、特徴的なベルトでウエストにアクセントをプラス。アクセサリーなど細部までこだわり抜かれたガーリーなスタイリングを披露した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。