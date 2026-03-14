【TGC】櫻坂46・山崎天、メンズライクなコーデで会場魅了 「迷彩柄×ネクタイ」かっこよく着こなす
櫻坂46の山崎天（※崎＝たつざき）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【全身ショット】メンズライクコーデで颯爽とランウェイを歩く櫻坂46・山崎天
山崎は迷彩柄のセットアップにネクタイを合わせたメンズライクなコーデで登場。サングラスとグレーの帽子を身に着け、颯爽とランウェイを歩いた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【全身ショット】メンズライクコーデで颯爽とランウェイを歩く櫻坂46・山崎天
山崎は迷彩柄のセットアップにネクタイを合わせたメンズライクなコーデで登場。サングラスとグレーの帽子を身に着け、颯爽とランウェイを歩いた。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。