ホロライブ・AZKi、“名作ホラーゲーム”に挑戦→悲劇が起きてリスナー戦慄「こわすぎぃ！」「今日一番のホラー」
「ホロライブ」所属のVTuber・AZKiさんが、14日までに自身のチャンネルでホラーゲーム『クロックタワー・リワインド』を実況。どんなゲームよりも恐ろしいことが起き、リスナーを恐怖させた。
【動画】AZKiさんとリスナーが震えた恐怖シーン（3：17：55ごろ）
本作は1995年に発売した名作ホラーゲーム『クロックタワー』を現行機に移植した作品で、プレイヤーは主人公の少女・ジェニファーを操作し謎を解きながら、殺人鬼・シザーマンが徘徊する館からの脱出を目指す。
謎解きが難しい本作に悪戦苦闘しながらも、クリアを目指して頑張ったAZKiさんだが、プレイ開始から約3時間でとある悲劇が起こってしまう。なんと、ゲームオーバー後のリスタートで操作ミスをしてしまい、これまで進めたセーブデータが全て消失してしまったのだ。流石の彼女もこれには「そんなのないよー!!」と涙。
リスナーからは「今日一番のホラー」「全ロスはホラー」「泣いちゃった」「一旦やめる？」などのコメントが流れたが、彼女はめげずにプレイを再開。リスナーから助言をもらいながら約6時間の激闘のすえ、ついにジェニファーを脱出させることに成功した。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」
【動画】AZKiさんとリスナーが震えた恐怖シーン（3：17：55ごろ）
本作は1995年に発売した名作ホラーゲーム『クロックタワー』を現行機に移植した作品で、プレイヤーは主人公の少女・ジェニファーを操作し謎を解きながら、殺人鬼・シザーマンが徘徊する館からの脱出を目指す。
リスナーからは「今日一番のホラー」「全ロスはホラー」「泣いちゃった」「一旦やめる？」などのコメントが流れたが、彼女はめげずにプレイを再開。リスナーから助言をもらいながら約6時間の激闘のすえ、ついにジェニファーを脱出させることに成功した。
引用：YouTubeチャンネル「AZKi Channel」