ホロライブ・猫又おかゆ、『マリオテニス』上位ランカーの実力を見せる 兎田ぺこらとの神試合に「跡部vs手塚じゃん」
「ホロライブ」所属のVTuber・猫又おかゆさんが、14日までに自身のチャンネルで「凸待ち『マリオテニス フィーバー』実況」を配信。同事務所の兎田ぺこらさんと神試合を繰り広げファンを驚かせた。
【動画】おかゆさん VS ぺこらさんの神試合（54：44ごろ）
おかゆさんは『マリオテニス フィーバー』のランクマッチで上位の「Sランク」帯に到達している猛者。今回の配信は3月15日に開催されるぺこらさん主催『hololiveマリオテニス大会』の練習とランクマッチを兼ねた実況になっており、配信には桃鈴ねねさんや大空スバルさん、輪堂千速さんなど、様々なホロメンが駆けつけた。
中でも主催であり同じ「Sランク」帯のぺこらさんとの試合は、非常に白熱しファンも熱狂。最初はおかゆさんのロゼッタがリードするも、徐々にぺこらさんのノコノコが調子を上げて一進一退のゲームを展開。
上級者同士のハイレベルな試合にコメント欄では「おかゆんエグくて草」「ぺこちゃんもうまい！」「これがS＋の世界…」「跡部vs手塚じゃん」「おもしろすぎるっ！」などの声が流れていた。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」
【動画】おかゆさん VS ぺこらさんの神試合（54：44ごろ）
おかゆさんは『マリオテニス フィーバー』のランクマッチで上位の「Sランク」帯に到達している猛者。今回の配信は3月15日に開催されるぺこらさん主催『hololiveマリオテニス大会』の練習とランクマッチを兼ねた実況になっており、配信には桃鈴ねねさんや大空スバルさん、輪堂千速さんなど、様々なホロメンが駆けつけた。
上級者同士のハイレベルな試合にコメント欄では「おかゆんエグくて草」「ぺこちゃんもうまい！」「これがS＋の世界…」「跡部vs手塚じゃん」「おもしろすぎるっ！」などの声が流れていた。
引用：YouTubeチャンネル「Okayu Ch. 猫又おかゆ」