第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕）に向けた甲子園練習がスタートした。

大会第５日第１試合（午前９時開始）で帝京長岡（新潟）と対戦する東北の右腕エース・和泉寛太（３年）が“ノーノー返し”を宣言した。帝京長岡の芝草宇宙監督（５６）は帝京で１９８７年夏の甲子園の２回戦の東北戦でノーヒットノーランを達成している。対戦が決まり、因縁の対戦として話題になっていた。

「今回戦うとなって初めて知りました。今回は自分が（ノーヒットノーランを）やり返します。ずっと言われっぱなしなので、次は自分がやってギャフンと言わせたいです」と言い切った。

東北のエースとしてのプライドもある。直系の先輩でもあるダルビッシュの変化球を動画で研究した。

「ダルビッシュさんの変化球を動画で見て、学べるものは学ぼうと。（同じ）東北高校という縁もあるので、一番、いい教科書になるのかなと思って」。指導者のアドバイスでツーシームを習得しようとしたが、なかなかモノにはできなかった。そこでダルビッシュの握りの動画を見て、まねをすることでマスターできた。

ダルビッシュは３年センバツで１回戦で熊本工相手にノーヒットノーランを達成している。「同じ背番号をつけているので、期待されているのでそれ以上の結果を出したい」。和泉は小学校時代はノーノーを達成している。大先輩の無念を晴らし、憧れの先輩に続く。今度は聖地での快挙を目指す。