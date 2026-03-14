毎回同じカット → ちょっと待ったーー！【40・50代】がこなれる♡「最旬トレンドヘア」

長く同じヘアスタイルを続けているなら、軽やかでトレンド感のあるボブに注目してみて。今年のボブは短めかつ無造作で、こなれ感を引き出すのにうってつけ。大人の余裕を醸し出せそうだから、この春を機会に印象チェンジを図ってみては？

くびれで軽やかにメリハリON

肩上のボブをベースに、低いレイヤーを加えたアレンジ。エアリーな質感でサイドに膨らんだあと内側へスッと収まることで、首もとにくびれのあるシルエットになります。ベースの毛先を外ハネにすればさらにメリハリが際立ち、大人世代が悩みがちなボリュームダウンやのっぺり感を自然にカバーできそう。軽やかな動きが与える、春らしい雰囲気も魅力です。

レングスとハイライトで重みをセーブ

レイヤーヘアの人気は続いているものの、毛先に重みのあるボブも注目されている印象です。とはいえ、ウエイトが下がると若々しいイメージから離れやすいため、バランスを取るなら首が見える短めがオススメ。 白髪ぼかしとしても活躍する細いハイライトを合わせると、 透明感やふんわりしたニュアンスも引き出せそうです。

春色が与えるボリューム感

春にふさわしい、中明度のベージュで染め上げたショートボブ。ナチュラルな丸みが、頭の形をきれいに見せてくれます。膨張して見えるベージュなら立体感が強調されやすく、髪を豊かに見せたい人にもピッタリ。毛先の軽やかさがフレッシュでカジュアルな印象に導いてくれそうです。

暗髪派はレイヤーを使いこなして

スタイリッシュなウルフボブは、凛々しい暗髪と好相性。たっぷり入れたレイヤーが毛先をスッキリ見せてくれるため、仕上がりはここまで爽やかに。ひし形のシルエットで、小顔やリフットアップしたような印象も目指せます。

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writer：Nae.S