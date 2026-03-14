ベネズエラ戦に先発

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミでの準々決勝でベネズエラと対戦する。先発マウンドに上がるのは山本由伸投手（ドジャース）。13日（同14日）の最終調整では、再合流した大先輩と言葉を交わすシーンもあった。

負けが許されない準々決勝。先発マウンドを託されたのは、山本だ。昨季のワールドシリーズでは3勝を挙げてMVPに。最強右腕が、ベネズエラの強力打線に立ち向かう。

決戦を翌日に控えた13日（日本時間14日）、強力援軍が加わった。アドバイザーを務めるダルビッシュ有（パドレス）が侍ジャパンに再合流。侍ジャパンのインスタグラムで山本とダルビッシュが言葉を交わしている写真などが公開されると、ファンから様々な声が上がった。

「由伸くんはダルビッシュさんが来てくださって心と技術面の両方で大きな助けになっていると思います」

「ダルビッシュさん おかえりなさい!!侍達をよろしくお願いします」

「ダルビッシュさんがいてくださると心強いですね 由伸さん、明日応援しています」

「由伸がんばれ 立ち上がり上手く乗っていけるよーに全力で応援します」

今大会の山本は、初戦の台湾戦に先発。2回2/3で53球を投じ、無安打無失点2奪三振3四球だった。



（THE ANSWER編集部）