ヤクルト・川端慎吾さんの引退セレモニーが行われ、8年間ともにプレーした村上宗隆選手からもビデオメッセージが送られました。

村上選手は、川端さんとともに過ごした日々を振り返り「野球に取り組む姿勢だったり、後輩への気遣いだったり、本当に尊敬するところばかりで勉強になりました」とコメント。21年と22年に達成したリーグ連覇や、日本一となった日々についても「良い思い出ができた」と笑みを浮かべます。

川端さんのプロ生活は20年間。この長きにわたるプロ生活についても「僕がやっている身として、あと11年やらないといけないと思うと…本当に素晴らしい、すごい現役生活だと思っています」とコメント。川端さんは現在2軍の打撃コーチをつとめていますが「ゆっくりしている時間はないと思いますが、慎吾さんらしく、たくさんの素晴らしい選手を育成して、ビシバシ鍛えてください」とエールを送りました。

現在、村上選手はホワイトソックスで川端さんと同じ背番号『5』を着用。今後の川端さんへエールを送るとともに「同じ背番号で戦っていきたいと思います」と力強く語りました。