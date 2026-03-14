■全国の天気

日本付近は、大陸に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われるでしょう。北陸や北日本の日本海側は雲が多めですが、西日本や太平洋側は、広い範囲で晴れそうです。お出かけ日和になるでしょう。空気の乾燥と花粉の大量飛散が続きますのでご注意ください。気温は、北日本で平年より少し高く、東・西日本はこの時期らしい気温でしょう。日中は関東から九州で15℃前後の所が多く、鹿児島は20℃の見込みです。サクラのつぼみも膨らみそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（±0 4月中旬）

仙台 4℃（＋3 4月上旬）

新潟 5℃（＋2 4月上旬）

東京都心 5℃（-1 平年並み）

名古屋 5℃（±0 平年並み）

大阪 7℃（＋1 3月下旬）

広島 4℃（-1 3月上旬）

高知 5℃（-2 3月上旬）

福岡 6℃（-1 3月上旬）

鹿児島 6℃（＋1 2月中旬）

那覇 14℃（-2 真冬並み）

予想最高気温（前日差）

札幌 6℃（＋1 3月下旬）

仙台 13℃（-1 4月上旬）

新潟 10℃（＋1 平年並み）

東京都心 15℃（-1 3月下旬）

名古屋 17℃（±0 3月下旬）

大阪 15℃（±0 3月下旬）

広島 15℃（-2 平年並み）

高知 17℃（-2 3月下旬）

福岡 16℃（＋2 3月下旬）

鹿児島 20℃（＋3 4月上旬）

那覇 22℃（＋3 平年並み）

■全国の週間予報16日から17日にかけては、全国的に晴れる見込みです。18日は、西から前線がのび、西日本で雨が降るでしょう。19日は全国的に雨となる見込みです。20日は西から天気が回復し、21日は西日本から北日本で広く晴れるでしょう。この先、気温は全国的に平年を上回り、春らしい暖かさが続きそうです。来週は、ソメイヨシノが咲き出す所もありそうです。