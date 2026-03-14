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■全国の天気
日本付近は、大陸に中心を持つ高気圧に緩やかに覆われるでしょう。北陸や北日本の日本海側は雲が多めですが、西日本や太平洋側は、広い範囲で晴れそうです。お出かけ日和になるでしょう。空気の乾燥と花粉の大量飛散が続きますのでご注意ください。気温は、北日本で平年より少し高く、東・西日本はこの時期らしい気温でしょう。日中は関東から九州で15℃前後の所が多く、鹿児島は20℃の見込みです。サクラのつぼみも膨らみそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　3℃（±0　4月中旬）
仙台　　　4℃（＋3　4月上旬）
新潟　　　5℃（＋2　4月上旬）
東京都心　5℃（-1　平年並み）
名古屋　　5℃（±0　平年並み）
大阪　　　7℃（＋1　3月下旬）
広島　　　4℃（-1　3月上旬）
高知　　　5℃（-2　3月上旬）
福岡　　　6℃（-1　3月上旬）
鹿児島　　6℃（＋1　2月中旬）
那覇　　　14℃（-2　真冬並み）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　6℃（＋1　3月下旬）
仙台　　　13℃（-1　4月上旬）
新潟　　　10℃（＋1　平年並み）
東京都心　15℃（-1　3月下旬）
名古屋　　17℃（±0　3月下旬）
大阪　　　15℃（±0　3月下旬）
広島　　　15℃（-2　平年並み）
高知　　　17℃（-2　3月下旬）
福岡　　　16℃（＋2　3月下旬）
鹿児島　　20℃（＋3　4月上旬）
那覇　　　22℃（＋3　平年並み）

■全国の週間予報
16日から17日にかけては、全国的に晴れる見込みです。18日は、西から前線がのび、西日本で雨が降るでしょう。19日は全国的に雨となる見込みです。20日は西から天気が回復し、21日は西日本から北日本で広く晴れるでしょう。この先、気温は全国的に平年を上回り、春らしい暖かさが続きそうです。来週は、ソメイヨシノが咲き出す所もありそうです。