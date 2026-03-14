「ＮＴＴジャパンラグビーリーグワン、神戸６１−１０相模原」（１４日、神戸ユニバー記念競技場）

ニュージーランド代表の新監督就任が決まっている神戸のデイブ・レニーＨＣ（ヘッドコーチ）は、チームが１０連勝で首位浮上しても浮かない表情だった。前半だけで７トライを挙げて４７−０と圧倒しながらも、後半のスコアだけを見れば１４−１０とほぼ互角だった。

同ＨＣは「後半は追い風を有効活用できなかった。チームの規律も良くない。後半のパフォーマンスは残念でした。個人、個人でやらないといけないことができていない選手がいた」と指摘。さらには「努力をしなくても結果がついてくるという感じになっていた」と、選手に反省を求めた。

今季終了後にはオールブラックスの新監督就任が決まっている。「神戸の仕事をしながらニュージーランドの仕事もしているので、かなり忙しいが、今、しっかりフォーカスしたいのは神戸の方だ。１位にいるのは悪いことではないが、今後、どれだけ成長できるかが大事だ」。会見に同席したロックのレタリックも「自分たちはまだ成長しないといけない」と話した。

神戸にとってはリーグワン発足後初優勝へ、レニーＨＣは１０連勝にも浮かれることなく、選手にさらなる成長を求めた。