爆笑問題、安達祐実に禁断イジリ「ハンバーグって言えなくなった」 “シー”ポーズで厳重注意
お笑いコンビ・爆笑問題（田中裕二、太田光）が『第42回浅草芸能大賞授賞式』の奨励賞を受賞。14日に東京・浅草公会堂で行われた授賞式に参加し、奨励賞を受賞した俳優の安達祐実をイジって笑わせた。
【写真】爆笑問題の暴走トークに“シー”する安達祐実
「助けてくれ〜」と叫びながら太田は入場。記念の賞状をもらってそのまま返そうとしたり、賞金を懐に入れようとするなどボケまくった。直前には『令和7年度「スターの手型」顕彰式』にも出席。約30分の間隔でスピーチすることになり、太田は「そんなにあいさつすることはない…。お客さんも『またお前らか』となっている」とし、田中も「新鮮さもない」と笑っていた。
そんな中で、太田は「安達祐実ちゃんと一緒に取れたのがうれしい」と切り出しながら「我々の仲間の元奥さんですから」とニヤリ。「言ってほしくない話題だから」と田中は止めると見せかけて「今、ハンバーグって言えなくなっちゃった」と追撃。受賞者の席にいた安達は“シー”ポーズで厳重注意。キュートなリアクションに会場は笑いとほっこりした空気に包まれていた。
同賞は、大衆芸能の奨励と振興を図ることを目的として、公益財団法人台東区芸術文化財団が昭和59（1984）年4月に創設したもので、一般公募の区民審査員からの推薦をもとに、芸能関係に精通している専門家で構成する選考専門審査委員会の慎重な審議を経て、選出している。
『第42回浅草芸能大賞』の新人賞は林家つる子（落語家）、奨励賞は安達祐実（俳優）、大賞は爆笑問題（漫才師）となった。
【写真】爆笑問題の暴走トークに“シー”する安達祐実
「助けてくれ〜」と叫びながら太田は入場。記念の賞状をもらってそのまま返そうとしたり、賞金を懐に入れようとするなどボケまくった。直前には『令和7年度「スターの手型」顕彰式』にも出席。約30分の間隔でスピーチすることになり、太田は「そんなにあいさつすることはない…。お客さんも『またお前らか』となっている」とし、田中も「新鮮さもない」と笑っていた。
同賞は、大衆芸能の奨励と振興を図ることを目的として、公益財団法人台東区芸術文化財団が昭和59（1984）年4月に創設したもので、一般公募の区民審査員からの推薦をもとに、芸能関係に精通している専門家で構成する選考専門審査委員会の慎重な審議を経て、選出している。
『第42回浅草芸能大賞』の新人賞は林家つる子（落語家）、奨励賞は安達祐実（俳優）、大賞は爆笑問題（漫才師）となった。