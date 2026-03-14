【TGC】JO1・川尻蓮、サプライズ登場に歓声 s**t kingzプロデュースステージで美しい舞を披露
グローバルボーイズグループ・JO1の川尻蓮が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』にサプライズ出演した。
【写真】圧巻のダンスステージを披露した中務裕太＆川尻蓮ら
川尻は、s**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にサプライズ登場。金髪が映える黒衣装に身を包んだ川尻は、花道であでやかなダンスを披露。センターステージにたどり着くと、川尻に気づいた客席から歓声が上がった。
その後、川尻は、俳優としても活躍するWILD BLUEの山下幸輝、ダンス＆ボーカルグループ・GENERATIONSの中務裕太、5人組男性アーティスト・Da-iCEのメンバー和田颯と合流。今度は、パッションがぶつかり合うような激しい舞で魅了した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】圧巻のダンスステージを披露した中務裕太＆川尻蓮ら
川尻は、s**t kingz完全プロデュースの「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」にサプライズ登場。金髪が映える黒衣装に身を包んだ川尻は、花道であでやかなダンスを披露。センターステージにたどり着くと、川尻に気づいた客席から歓声が上がった。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。