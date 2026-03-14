三重県の小さな離島は、かつて異様なほどの賑わいを見せていた。パチンコ店にストリップ劇場、置屋、ホテル――わずかな島に歓楽街が凝縮されていた理由とは何だったのか？

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ノンフィクションライター高木瑞穂氏の新刊『ルポ 風俗の誕生』（清談社Publico）より一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



「売春島」と呼ばれた三重県志摩市の渡鹿野島（写真：筆者提供）

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東南アジアの外国人娼婦も

4人が法律を無視した置屋を復活させた際の島民の感情について三橋さんにたずねた。当然、彼女ら娼婦は招かれざる者たちだという反対意見を想像していたが、さにあらず。

「昔から芸者遊びが盛んだったし、菜売りのために移り住んできた養女も多かった。だから地元の人たちにとって、四国や九州出身の4人が売春置屋をはじめても違和感はあまりないんだよね。島民感情としては、忌み嫌うわけでもなく『賑やかでいいな』というおおらかさがあるんだよね。

またこの島には警察署もなければ、当時は取り締まりもそれほど厳しくなかったから。むしろ島民と一緒になって祭りや運動会に参加したりして楽しんでいた、という思い出がある」

「売春防止法以降の住宅地図をひもとけば、パチンコ屋さんがあったり、ストリップ劇場があったりと、当時の盛り上がりぶりがうかがえました」

「16歳で家を出た僕が休暇で帰ってくると、そのたびに島が賑やかになっていった。当時はパチンコ屋が1軒、ヌードスタジオは2軒あったよ」

「こんな小さな島にパチンコ、ストリップ劇場、置屋、ホテル、民宿、喫茶店、居酒屋、スナックと、まるで東京の歌舞伎町のようだったんですね」

島に訪れる人が増えた理由

三橋さんは、華やかだった当時を思い描くように、笑みをこぼしながら続けた。

「ねぇ。でも面白いよね、こんな小さな島がそんなに賑やかだったのって。だから島を訪れる人が増えたのはね、そんな噂を聞いた向きが『いっぺん行ってみようか』っていう好奇心からだったと思う。

あっ、思い出した。中学生のときにヌードスタジオで、ある船乗りの人が石油ストーブを蹴飛ばして大火事になったことがある。それを僕は野次馬根性で見に行ったの。犯人はすぐに現場から逃げたんだけど、その船乗りの顔をウチの親父が目撃しているんだよ。遅れて警察が来たときに、親父は『犯人は船乗りのはずじゃ』といった。それで停泊していた船乗りすべての身元を洗って、親父が『この人じゃ！』といって犯人を捕まえたということがあったよ」

「そうして発展したのは、来客の増加はもちろん、同時に島の有力者だったKさんが島民にお金を貸してホテルや商店をつくる手助けをしたのが発端だったと聞いています」

「おおっ、高木さんはKさんのことも知っているのか。島の人たちに貸したんじゃないと思うけど……。まあそのKさんの女房があの4人のうちのひとりだったわけ。いまでもKさんの嫁は（置屋を）やっているよ。もう残っているのはKさんの嫁さんだけ。残りの3人の店は全部潰れた」

「だから島の有力者としてKさんの名前が浮上しているのですね」

〈「この島には暴力団を入れないようにしよう」島民の約束はなぜ破られた…？ 三重県「売春島」がヤクザの資金源になった理由〉へ続く

（高木 瑞穂／Webオリジナル（外部転載））