４強入りの中国女子、決勝進出の道は険しいか。母国メディアが指摘。絶対的エースが不在、近年は“11戦未勝利”の豪州が相手【女子アジア杯】

４強入りの中国女子、決勝進出の道は険しいか。母国メディアが指摘。絶対的エースが不在、近年は“11戦未勝利”の豪州が相手【女子アジア杯】