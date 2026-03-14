「大人の色気増し増し」坂口健太郎の黒髪短髪姿に「似合いすぎてしんどい」「男の色気があって素敵」の声
俳優の坂口健太郎さんは3月13日、自身のInstagramを更新。雑誌のモデルショットを披露しました。
【写真】坂口健太郎、「大人の色気増し増し」ショット
コメントでは「一気に春来た 腕時計も髪型も似合いすぎてしんどい……」「今までよりオトナっぽい雰囲気が堪らないです」「大人の色気増し増しで心臓バクバク溺れてるっ」「男の色気があって素敵です」「黒髪短髪、とっても素敵」「ダンディだ。。。。」「ほれぼれするわぁ」「渋くなってきて、めちゃめちゃかっこいいーー」との声が寄せられています。
【写真】坂口健太郎、「大人の色気増し増し」ショット
「腕時計も髪型も似合いすぎてしんどい……」坂口さんは腕時計の絵文字などを添えて、3枚の写真を投稿。ファッション誌『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）での高級腕時計・オメガを着用したモデルショットで黒髪短髪の坂口さんの横顔などを披露しています。
コメントでは「一気に春来た 腕時計も髪型も似合いすぎてしんどい……」「今までよりオトナっぽい雰囲気が堪らないです」「大人の色気増し増しで心臓バクバク溺れてるっ」「男の色気があって素敵です」「黒髪短髪、とっても素敵」「ダンディだ。。。。」「ほれぼれするわぁ」「渋くなってきて、めちゃめちゃかっこいいーー」との声が寄せられています。