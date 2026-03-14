俳優の坂口健太郎さんは3月13日、自身のInstagramを更新。雑誌のモデルショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：坂口健太郎さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の坂口健太郎さんは3月13日、自身のInstagramを更新。雑誌のモデルショットを披露しました。

【写真】坂口健太郎、「大人の色気増し増し」ショット

「腕時計も髪型も似合いすぎてしんどい……」

坂口さんは腕時計の絵文字などを添えて、3枚の写真を投稿。ファッション誌『GQ JAPAN』（コンデナスト・ジャパン）での高級腕時計・オメガを着用したモデルショットで黒髪短髪の坂口さんの横顔などを披露しています。

コメントでは「一気に春来た 腕時計も髪型も似合いすぎてしんどい……」「今までよりオトナっぽい雰囲気が堪らないです」「大人の色気増し増しで心臓バクバク溺れてるっ」「男の色気があって素敵です」「黒髪短髪、とっても素敵」「ダンディだ。。。。」「ほれぼれするわぁ」「渋くなってきて、めちゃめちゃかっこいいーー」との声が寄せられています。

「もぐもぐ健ちゃん嬉しい」

1月の投稿では、自身がアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド・PRADA（プラダ）の2026年秋冬メンズファッションショーに出席した時のイタリア・ミラノでのオフショットを披露しています。街中で食べ歩きを楽しむプライベートな姿もあり、ファンからは「何か食べてるー笑 可愛すぎる」「どこかを見てる姿も絵になり素敵です」「ナチュナルな写真と美味しそうなスイーツに癒されました」「もぐもぐ健ちゃん嬉しい」との声が寄せられました。(文:福島 ゆき)