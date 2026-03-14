【兵庫県で泊まってよかった】「神戸北野ホテル」はアンティークの香りと“世界一の朝食”に心満たされる、美食の洋館
All About ニュース編集部のメンバーに調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、兵庫県の「神戸北野ホテル」です。
※以下の情報は2026年3月14日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
・宿泊した部屋：スタンダードダブル
・予約時の料金：2万3280円
・宿泊した目的：神戸観光
▼神戸に佇む、異国情緒あふれる赤い煉瓦の洋館
北野異人館街のほど近くに建つ、都市型オーベルジュ。伝統を感じさせる重厚な外観が、特別な旅の始まりを予感させます。
神戸・北野の街並みに溶け込む赤い煉瓦造りの洋館は、美食を愛で、心豊かなひとときを過ごすために作られたオーベルジュです。館内は英国製のアンティーク家具や選び抜かれた調度品で彩られ、古き良き神戸の情緒とヨーロッパの洗練が同居するクラシカルな空間が広がります。
▼英国の伝統が息づく、唯一無二のプライベート空間
客室は全30室。部屋ごとに趣の異なるインテリアで整えられており、どの部屋も気品に満ちています。
●編集部メンバーのコメント
「『ＴＨＥ神戸』なクラシカルホテル！ お部屋に入った瞬間、気分が上がります。お土産のレモンケーキもあり、おいしくいただきました」
一室一室趣の異なる客室には、イギリスから取り寄せたアンティーク家具が配されています。木のぬくもりと重厚なファブリックが調和した空間は、都会の喧騒を忘れさせてくれる隠れ家のよう。窓から差し込む光とともに、ゆったりとした時間の流れを感じながら、オーベルジュならではの贅沢な滞在を楽しめます。
▼五感で味わうフレンチの真髄。オーベルジュで愉しむ美食の夜
「美食を愛でる」ことがコンセプトのこのホテルでは、ディナーも滞在のハイライトです。
メインダイニング「アッシュ」では、巨匠から継承した“水の料理（キュイジーヌ・アロー）”の精神を大切にした、繊細なフレンチを堪能できます。素材本来の旨みを引き出した一皿一皿は、まるでアートのような美しさ。特別な日のディナーを彩る、唯一無二の美食体験が待っています。
▼旅の疲れを解きほぐす、優雅なバスタイム
浴室もまた、非日常を演出する重要なエレメント。細部にまでこだわったデザインが、自分へのご褒美感を高めてくれます。
バスルームは、ホテルの世界観に合わせたクラシカルなスタイルが特徴。一部の客室には憧れの猫足バスタブが備えられており、まるでお姫様になったような気分でバスタイムを堪能できます。お気に入りのバスアメニティとともに、日常を忘れて心ゆくまで癒やされる、自分だけの特別なリラックスタイムを過ごせます。
▼五感で味わうおいしさの感動。伝説の「世界一の朝食」を堪能
翌朝のメインイベントは、フランスの巨匠から受け継いだ伝説の朝食。色鮮やかな一皿一皿がテーブルを彩ります。
●編集部メンバーのコメント
「『世界一の朝食』で有名なモーニングを食べるため今回このホテルを選びましたが、期待を裏切らない美味しさ！ まるでヨーロッパ旅行のような気分を堪能できて幸せ気分でした」
総支配人・総料理長の山口浩氏が、師であるベルナール・ロワゾー氏より公式に再現を許された特別な朝食です。素材の酵素を壊さず調理された「飲むサラダ」や、焼きたてのクロワッサン、芳醇なコンフィチュールなどが並ぶその豪華さは圧巻。食べるたびに驚きと幸せが広がる、まさに人生で一度は味わいたい究極のモーニングです。
▼アクセス
所在地：神戸市中央区山本通3丁目3番20号
交通手段：三ノ宮駅より徒歩で15分
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年3月14日15時30分現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「神戸北野ホテル」で五感を研ぎ澄ます美食の旅を編集部メンバー・Hが「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、兵庫県の「神戸北野ホテル」でした。
・宿泊した部屋：スタンダードダブル
・予約時の料金：2万3280円
・宿泊した目的：神戸観光
北野異人館街のほど近くに建つ、都市型オーベルジュ。伝統を感じさせる重厚な外観が、特別な旅の始まりを予感させます。
神戸・北野の街並みに溶け込む赤い煉瓦造りの洋館は、美食を愛で、心豊かなひとときを過ごすために作られたオーベルジュです。館内は英国製のアンティーク家具や選び抜かれた調度品で彩られ、古き良き神戸の情緒とヨーロッパの洗練が同居するクラシカルな空間が広がります。
▼英国の伝統が息づく、唯一無二のプライベート空間
客室は全30室。部屋ごとに趣の異なるインテリアで整えられており、どの部屋も気品に満ちています。
●編集部メンバーのコメント
「『ＴＨＥ神戸』なクラシカルホテル！ お部屋に入った瞬間、気分が上がります。お土産のレモンケーキもあり、おいしくいただきました」
一室一室趣の異なる客室には、イギリスから取り寄せたアンティーク家具が配されています。木のぬくもりと重厚なファブリックが調和した空間は、都会の喧騒を忘れさせてくれる隠れ家のよう。窓から差し込む光とともに、ゆったりとした時間の流れを感じながら、オーベルジュならではの贅沢な滞在を楽しめます。
▼五感で味わうフレンチの真髄。オーベルジュで愉しむ美食の夜
「美食を愛でる」ことがコンセプトのこのホテルでは、ディナーも滞在のハイライトです。
メインダイニング「アッシュ」では、巨匠から継承した“水の料理（キュイジーヌ・アロー）”の精神を大切にした、繊細なフレンチを堪能できます。素材本来の旨みを引き出した一皿一皿は、まるでアートのような美しさ。特別な日のディナーを彩る、唯一無二の美食体験が待っています。
▼旅の疲れを解きほぐす、優雅なバスタイム
浴室もまた、非日常を演出する重要なエレメント。細部にまでこだわったデザインが、自分へのご褒美感を高めてくれます。
バスルームは、ホテルの世界観に合わせたクラシカルなスタイルが特徴。一部の客室には憧れの猫足バスタブが備えられており、まるでお姫様になったような気分でバスタイムを堪能できます。お気に入りのバスアメニティとともに、日常を忘れて心ゆくまで癒やされる、自分だけの特別なリラックスタイムを過ごせます。
▼五感で味わうおいしさの感動。伝説の「世界一の朝食」を堪能
翌朝のメインイベントは、フランスの巨匠から受け継いだ伝説の朝食。色鮮やかな一皿一皿がテーブルを彩ります。
●編集部メンバーのコメント
「『世界一の朝食』で有名なモーニングを食べるため今回このホテルを選びましたが、期待を裏切らない美味しさ！ まるでヨーロッパ旅行のような気分を堪能できて幸せ気分でした」
総支配人・総料理長の山口浩氏が、師であるベルナール・ロワゾー氏より公式に再現を許された特別な朝食です。素材の酵素を壊さず調理された「飲むサラダ」や、焼きたてのクロワッサン、芳醇なコンフィチュールなどが並ぶその豪華さは圧巻。食べるたびに驚きと幸せが広がる、まさに人生で一度は味わいたい究極のモーニングです。
詳細情報
▼アクセス
所在地：神戸市中央区山本通3丁目3番20号
交通手段：三ノ宮駅より徒歩で15分
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)