巨人の田中将大投手（37）が14日に生放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。自身とチームメートにまつわる情報を訂正した。

この日のテーマは毎年恒例の「キャンプ事件簿」。巨人ナインは辻岡義堂アナウンサー（39）から次々に直撃を受けた。

そして、ドラフト2位右腕・田和廉投手（22＝早大）を伴って登場したのが石川達也投手（27）。辻岡アナから“事件”が多発する場所として「石川さんの部屋はどうなんですか？」とキャンプ中に宿泊するホテルの部屋について聞かれた。

これに石川は「化粧水とかはポーチに入れて全部まとめて置いてあります。靴もそろえてるし、ほんときれいです」とキッパリ。辻岡アナに「先輩、きれい好きですか？」と聞かれた田和も「きれい好きだと思います。置く場所が決まってるというか」と答えた。

ここで辻岡アナは「石川さんがいまジャイアンツの選手のなかで一番きれい？」と質問すると、石川は「いや」と即座に否定。「将大さんとかメッチャきれいですよ」とし、1位が田中将、2位が石川だという“石川判定”でひとまず決着した。

だが、その後、辻岡アナがマー君を直撃。「“田中将大さんの部屋きれいすぎる事件”起きてます！事件です！」と問いかけると、田中将は「どういうこと？どういうこと？どういうこと？」と苦笑い。改めて、石川がそう言っていたと説明を受けた。

だが、これにマー君は「えっ？ちょっと待ってください。石川達也さん、きれい好きなんですか？」とまずはここに引っかかり、辻岡アナが「一応本人はそう言ってますけども」と返すと、マー君は「それ、多分うそちゃいます？ロッカーもきったないですよ」とまさかのぶっちゃけを口にした。

驚いた辻岡アナが「皆さんも田中さんは本当にきれいって…」と質問を重ねると、「いやいやいや。それ多分、僕より汚い人たちがきれいって言ってる」と苦笑いのマー君だった。