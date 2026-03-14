◇明治安田J1百年構想リーグ第6節 町田1―0柏（2026年3月14日 三協フロンテア柏スタジアム）

サッカー日本代表の森保一監督（57）が14日、柏―町田戦を視察し、取材対応ではW杯北中米大会の代表メンバー発表時期が5月31日の壮行試合（対戦相手未定、国立競技場）より前になると示唆した。

日本代表は今月末の英国遠征を経て5月31日に壮行試合を実施し、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動する予定。視察後の取材対応でW杯メンバー発表時期は壮行試合よりも前になるかと問われると「基本的にはそう考えている」と話し「ただ、ケガ人等々で想定外のことが起こってきているので臨機応変にいきたいが、基本的にはこれまでの活動があって選手を選ばせてもらう。最後のギリギリまで選考の場ではないと思う」と説明した。

過去には18年W杯ロシア大会で、当時の日本を率いた西野朗監督が壮行試合ガーナ戦の翌日にメンバーを発表し、同戦メンバー26人から井手口陽介、浅野拓磨、三竿健斗が選外となった例がある。

森保監督は「当時の西野さんの時は（直前に技術委員長から）監督に変わって、より多くの選手たちを見て最後決めたという違いがある」と指摘したうえで「そういう形（壮行試合の翌日にメンバー発表）にはできるだけしたくない。そういう状況設定が必要だと考えた場合には、もちろん選択肢として持っているが、基本的にはその（5月31日より）前に（メンバー発表）と考えている」と話した。