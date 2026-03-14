Ryosuke Yamada、『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE』出演決定 2024年はグループで出演
Hey! Say! JUMPの山田涼介が、4月18日＆19日に北海道・札幌の大和ハウス プレミストドームにて開催されるフェス型音楽ライブイベント『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』（ジャル サッポロ ミュージック エクスペリエンス ニーゼロニーロク）に“Ryosuke Yamada”名義で出演することが発表された。
【画像】豪華すぎる！出演アーティストラインナップ
Ryosuke Yamadaは、2024年に初開催された『SAPPORO MUSIC EXPERIENCE』にHey! Say! JUMPとして出演しており、本イベントには2回連続の出演。グループとは異なるソロならではのステージングにも期待が高まる。
■『JAL SAPPORO MUSIC EXPERIENCE 2026』公演概要
▼開催日
4月18日(土) 開場11:30 開演13:00
4月19日(日) 開場11:30 開演13:00
▼会場
北海道・札幌の大和ハウス プレミストドーム
▼出演※50音順
4月18日（土）
Kep1er、原因は自分にある。 、STARGLOW、三浦大知、優里、Ryosuke Yamada
オープニングアクト：TRIPLANE、メリクレット、Re:inc.
4月19日（日）
UVERworld、Chevon、timelesz、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST
オープニングアクト：I Don't Like Mondays.、リアクション ザ ブッタ
【画像】豪華すぎる！出演アーティストラインナップ
Ryosuke Yamadaは、2024年に初開催された『SAPPORO MUSIC EXPERIENCE』にHey! Say! JUMPとして出演しており、本イベントには2回連続の出演。グループとは異なるソロならではのステージングにも期待が高まる。
▼開催日
4月18日(土) 開場11:30 開演13:00
4月19日(日) 開場11:30 開演13:00
▼会場
北海道・札幌の大和ハウス プレミストドーム
▼出演※50音順
4月18日（土）
Kep1er、原因は自分にある。 、STARGLOW、三浦大知、優里、Ryosuke Yamada
オープニングアクト：TRIPLANE、メリクレット、Re:inc.
4月19日（日）
UVERworld、Chevon、timelesz、騎士X - Knight X -、Novelbright、BE:FIRST
オープニングアクト：I Don't Like Mondays.、リアクション ザ ブッタ