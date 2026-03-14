WATWING福澤希空・八村倫太郎・高橋颯、帽子の中から“WATWINGポーズ” 春らしいピンクで統一【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】ダンスボーカルグループ・WATWING（ワトウィン）の福澤希空、八村倫太郎、高橋颯（※「高」は正式には「はしごだか」）が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】ボーイズグループメンバー、春らしいピンクコーデ
福澤はパンツ、八村はジャケット、高橋はシャツにピンクを取り入れた春らしいコーディネートで登場。八村が被っていたハットを脱ぐと、3人で何かを取り出したかと思えば、手で“W”を作るWATWINGポーズを披露した。
3人でのランウェイに高橋は「初めてだったんですけど、めちゃくちゃ緊張して、でも無事歩けて良かったです」と安堵の表情を見せていた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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【写真】ボーイズグループメンバー、春らしいピンクコーデ
◆福澤希空・八村倫太郎・高橋颯、ピンクで統一コーデ
福澤はパンツ、八村はジャケット、高橋はシャツにピンクを取り入れた春らしいコーディネートで登場。八村が被っていたハットを脱ぐと、3人で何かを取り出したかと思えば、手で“W”を作るWATWINGポーズを披露した。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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