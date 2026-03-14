キングコング西野亮廣「TGC」初出演でシークレット登場【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】45歳芸人「TGC」シークレット登場
『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』とアパレルブランドのスペシャルコラボレーションステージは、「TGC」初出演となる西野の語りからスタート。「僕の大切な友人と、その娘さんがランウェイを飾ってくれます。それではどうぞ」と振ると、映画の予告映像の後に、カジサック（梶原雄太）、娘・梶原叶渚が登場。親子2人ではイベント初共演となり、叶渚はサステナブルな、世界にひとつだけの特別なドレスを纏って登場した。
同映画の物語のベースは、西野が20代前半の頃に経験した、相方・梶原が失踪し、キングコングがバラバラになってしまった時の出来事。雄太の帰りを信じ、信じ抜いた先に再会を果たしたキングコングの奇跡の物語となっており、見どころをアピールした。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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◆西野亮廣「TGC」初出演
『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』とアパレルブランドのスペシャルコラボレーションステージは、「TGC」初出演となる西野の語りからスタート。「僕の大切な友人と、その娘さんがランウェイを飾ってくれます。それではどうぞ」と振ると、映画の予告映像の後に、カジサック（梶原雄太）、娘・梶原叶渚が登場。親子2人ではイベント初共演となり、叶渚はサステナブルな、世界にひとつだけの特別なドレスを纏って登場した。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
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