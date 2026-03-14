◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ ▽第６節 柏０―１町田（１４日・三協Ｆ柏）

柏はホームで町田に０―１で敗れた。前半２９分に相手のＦＷテテ・イェンギに先制点を決められると、そこから攻撃陣が沈黙。ＦＷ細谷真大によるチャンスもあったが、ＧＫ谷晃生のセーブに阻まれた。リカルド・ロドリゲス監督は「この試合は先制点を取ることが重要だと考えており、実際にそのような展開になった」と総括。堅守を誇る町田へ先手必勝を目指すも及ばなかったが「選手たちは私の求めたものを９０分間やり続け、全力を出してくれた。その分は高く評価しているし、感謝している」と続けた。

一方で、ミスが散見されたのも事実。相手にボールを奪われ、カウンターのピンチになる場面もあった。指揮官も「中盤のところでいつもはない簡単なミスが多くあった」と指摘。「ボールタッチの感覚が若干悪い選手が複数いたのか、いつもであればスムーズにプレーできるところで、ミスが重なった」と、課題を語った。

チームはこれで今季５敗。開幕から６戦目にして、既に昨季の敗戦数に並んだ。昨季見せた輝きを、いち早く取り戻したい。