◆オープン戦 ヤクルト０―４オリックス（１４日・神宮）

昨季限りで現役を引退したヤクルト・川端慎吾２軍打撃コーチ（３８）の引退試合が行われ、観衆は２万９３２０人の超満員札止め。スワローズ一筋２０年のバットマンは「２番・ＤＨ」でスタメン出場し、最後となる背番号「５」の雄姿を披露した。

８回１死の最後の打席では、オリックス・古田島の１４７キロ直球をシャープに捉え、強烈なピッチャー返し。一塁送球でアウトになると、ねぎらいの拍手がグラウンドに注がれた。オリックスベンチもまた、拍手でバットマンの奮闘に敬意を表した。打席では４打数無安打だった。

９回２死からは池山隆寛監督が粋な采配を見せ、ショートの守備に就くと、場内からどよめきが起きた。川端が遊撃の守備に就くのは２０１３年以来。来田の打球は遊飛となり、川端のグラブに白球が収まった。スワローズ一筋２０年の野球人生に幕を下ろした。

池山監督は「９回表に入った時にフッと思って、ベンチから２死になったら守りに行こうと言って。これだけのお客さんの前で、本来なら守りもつければよかったんだけど、ずいぶん時間も空いてるし」と舞台裏を説明。「秀樹に申し訳なかったんだけど、前もって言っておけばよかったな」と語った。