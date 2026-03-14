◆第６２回金鯱賞・Ｇ２（３月１５日、中京競馬場・芝２０００メートル＝１着馬に大阪杯の優先出走権）

ＪＲＡが３月１４日、前日最終オッズを発表した。

単勝は１ケタ台が６頭と人気が割れた。１番人気は連覇を狙う（１２）クイーンズウォーク（牝５歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）で３・８倍。これにレガレイラの兄で、重賞初勝利を目指す（１）ドゥラドーレス（牡７歳、美浦・宮田敬介厩舎、父ドゥラメンテ）が４・７倍で続く。少し離れた３番人気が、京都記念に続くＧ２連勝を狙う（２）ジューンテイク（牡５歳、栗東・武英智厩舎、父キズナ）が６・９倍。以下、（３）ジョバンニ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父エピファネイア）が７・８倍、（６）ヴィレム（牡５歳、栗東・藤原英昭厩舎、父キズナ）が８・８倍、（４）アーバンシック（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父スワーヴリチャード）が９・０倍で続く。

馬連で１０倍を切るのは（１）ドゥラドーレスと（１２）クイーンズウォークの組み合わせの（１）（１２）で７・９倍。これが一歩抜けている。ただ、上位４通りはすべて（１２）絡み。連軸としては非常に厚い支持を集めている。

３連単を見ても上位人気人気２０通り中、１３通りが（１２）が１着の組み合わせ。（１２）が圏外の組み合わせは最も安くても（２）（１）（６）の１６６・０倍ですべて万馬券だ。こちらも１頭だけ、厚い支持を受けている。