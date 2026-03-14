明日15日も、太平洋側を中心に晴れる所が多いでしょう。北陸から北海道は、日本海側を中心に雨や雪の降る所がある見込みです。関東から九州では、最高気温が16℃前後になる所が多く、昼間は春の暖かさが実感できるでしょう。朝と昼の気温差が大きいため服装に注意するとともに、花粉対策も忘れないようにしてください。

明日15日も太平洋側を中心に晴れる

明日15日は、日本の南海上の低気圧は東へ離れ、千島近海の低気圧はゆっくり北上する見込みです。北日本と東日本では冬型の気圧配置が続きますが、西日本は緩やかに高気圧に覆われるでしょう。





明日15日も、東日本と北日本の太平洋側は晴れる所が多い見込みです。ただ、夜は気圧の谷の影響で、東日本の太平洋側でにわか雨となる所があるでしょう。帰りが遅くなる方は折り畳み傘があると安心です。東日本と北日本の日本海側は、寒気の影響で雲が広がりやすいでしょう。北陸や東北の日本海側は所々で雨となりますが、大きな天気の崩れにはならない見込みです。北海道は、道北を中心に、朝まで雪が降るでしょう。西日本から南西諸島は、おおむね晴れる見込みです。

関東〜九州は最高気温16℃前後 昼間は春を実感する暖かさ

明日15日の最低気温は、東北から九州では5℃前後の予想の所が多く、朝はコートが必要な寒さとなる見込みです。



しかし、日中の最高気温は、関東から九州では16℃前後の予想の所が多く、昼間は薄手の上着でちょうどいいくらいでしょう。鹿児島では21℃まで気温が上がり、昼間は上着がいらないくらい暖かくなりそうです。最高気温としては、今日14日と大きく変わらない所が多いですが、風が弱まる分、春の暖かさをより実感できる所が多くなりそうです。



なお、朝と昼の気温差が大きいため、お出かけの際は、調節できる上着を用意するようにしてください。

スギ花粉は「極めて多い」 関東や九州はヒノキ花粉も

明日15日も太平洋側を中心に晴れる所が多く、花粉が飛びやすい見込みです。関東や東北の太平洋側、東海、北陸では「極めて多い」スギ花粉が飛散するでしょう。近畿から九州では「多い〜非常に多い」スギ花粉が飛ぶ見込みです。



また、関東や九州では、少ないながらもヒノキ花粉の飛び始めている所があり、ヒノキ花粉にアレルギーのある方は対策が必要です。