ブラデリスニューヨーク35周年♡限定ランジェリー＆人気パンツセット登場

補整下着ブランドとして多くの女性に支持されているブラデリスニューヨークが、2026年6月6日に創業35周年を迎えます。ブランドを展開するゴールドフラッグは1991年に創業し、日本女性の体型に合わせた補整下着を提案してきました。2026年は「Love is Energy」をテーマに、感謝の気持ちを込めた特別な限定アイテムを順次展開。人気シリーズのセット商品や特別デザインのランジェリーなど、注目のアニバーサリー企画が登場します♡

人気シリーズの記念セット登場



ブラデリスを代表するベストセラー「おしりが桃！パンツ」から、35周年記念の特別3点セットが登場します。

累計売上170万枚を突破した人気アイテムで、ヒップラインを美しく整える設計が魅力。今回の記念セットは、クリアポーチ付きの特別仕様で展開されます。

ブランドのキーカラーであるフューシャピンクとブラックに加え、花柄デザインも登場。

花柄はホワイト、グレージュ、ブルーの3色から選べるので、自分好みのカラーを見つける楽しさもあります。

おしりが桃！パンツ3点セット



展開予定：4月15日（水）

カラー：フューシャピンク / ブラック / 花柄（ホワイト / グレージュ / ブルー）

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蝶モチーフの特別ランジェリー



35周年を記念したランジェリーとして、「ベルステップ2ブラ26A1」と「ノンワイヤーブラ26A1」も登場します。

オーストリア製エンブロイダリーレースを使用し、光を受けてきらめくラメ糸が蝶の優雅な動きを表現。

蝶はブラデリスのブランドロゴにも使われている大切なモチーフで、さなぎから美しく羽化する姿を女性の変化と重ねたデザインになっています。

ブラデリスの商品を身につけることで本来の美しさに気づき、自信に満ちた新しい自分へと変化してほしいという願いが込められた特別なランジェリーです。

展開予定：6月3日（水）

さらに、6月3日（水）からの期間中、25,000円（税込）以上購入した方にはノベルティのプレゼントも用意されています。

ノベルティ：トラベルポーチ

※先着順/なくなり次第終了

特別なアニバーサリーコレクション



ブラデリスニューヨークの35周年記念企画では、人気アイテムの限定セットや特別デザインのランジェリーが登場し、ブランドの魅力を改めて感じられるラインナップとなっています。

長年愛され続けてきた補整下着ブランドならではの美しいシルエットと快適な着心地を楽しめるアイテムばかり♡

記念アイテムやノベルティは数量限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。