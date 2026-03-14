King＆Prince永瀬廉（27）が、13日放送のTBS系「A−studio＋」（金曜午後11時）に出演。MCのKis−My−Ft2藤ヶ谷太輔（38）と大学進学について考えを重ねた。

明治学院大を卒業した永瀬は「大学1年生のころはちゃんと学校に行って頑張っていたんですけど、2、3年あたりからデビュー時期だったので、より行けなくなって。あきらめていたんです」と話した。「大学4年から本気を出し始めて、卒業まで6年半かかりました」と明かした。

同じく大卒の藤ケ谷は大学進学について「デビューってうちら言われないじゃないですか。いついつデビューするって。もしかしたらずっとジュニアかもしれないし、クビになるかもしれないし、明日デビューするかもしれないし」。そして「自分の気持ちとは全部裏腹だから。4年でけじめつけなきゃと思って（大学に）行ったという感じです」と話した。

永瀬も「大学在籍中にデビューできなかったらやめようと。就職するためのとっかかりとして大学に入ろうと思った」と話した。藤ケ谷も「じゃあ、ちょっと同じかもしれない」と共感した。