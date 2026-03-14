お笑いコンビ「ヤーレンズ」が14日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。出井隼之介（39）が、結婚式の際に、宣誓書に「偽名を書いた」というエピソードについて語った。

番組では、相方の楢原真樹（39）の変わり者エピソードを紹介。しかし楢原は「この人も偏屈です」と、出井も同様に変わり者であると主張した。

出井は2024年5月に結婚を発表したが、楢原は「（出井が）『結婚式っていうものが理解できない、嫌』っていう…」と切り出し、「理屈が通っていないものをやるのがすごく苦手というか、嫌で」と続けた。

そのため、「（式場を）とにかく最安で探したら、チャペル系のやつだったんですよ。牧師さんがいて、『あっ、牧師がいるか』と思って。『俺、信仰してる神と違うけどな』と思って。誓えないな、と思って…」と疑問を抱いた。

続けて「挙式前に牧師さんのところに行って、『“神に誓いますか”っていうくだりってあります？』って聞いたら『もちろんあります』って。向こうのご両親に−とかだったら、誓えますけど、『この神様は僕ちょっと初見なんで、無理です』って…」と訴えたという。

さらに「最後に宣誓書みたいなのを書くくだりがあって、宣誓書には書いているんですよ。『それを神に誓いますか？』って。『あっ、ヤバ！』と思って。偽名を書いて…そこに。『あっぶねえ』と思って…」と神への誓いを“回避”したといい、「漫才師のアドリブ力」と胸を張っていた。