女優の飯豊まりえ（28）が14日放送のTOKYO FM「広瀬すずのよはくじかん」（土曜午後3時30分）にゲスト出演。共演者が入るLINEグループで判明したことを明かした。

飯豊は広瀬すずとともに出演した学園ドラマの「幽かな彼女」のグループLINEがあったと明かし「数年たって“みんな元気かな”って思って開いたら、私しかいなかったの。そのグループLINE」と明かした。広瀬は爆笑し「入ってたんだ…」と反応した。

飯豊は「私だけなの。30何人いて、私だけ。びっくりした」と振り返った。

飯豊は「これね、続きがあるんですよ。20歳になって、みんなお酒が飲めるようになって、誰かが『同窓会したい』って言い始めたの。で、私に連絡がきたの。私連絡先変えてないタイプだからさ、みんなに連絡して30人ちょい集めたんですよ」と告白した。

広瀬は「あった、そんなこと」と思い出したように答えた。飯豊は「『このLINE知ってる？みんな』って言って。あれ幹事、私だからね」とアピール。広瀬は「ありがとね」と感謝し「そうだね。集まったね。『来れる人〜？』とか言ったら意外と来て」と語った。飯豊は「ほぼほぼ来たよね」と振り返った。

飯豊は「LINEじゃあ、もう1回作っちゃう？とか言って、私がまた全員入れて、交換し直してLINE。それで私“じゃ”とか言って帰ったの。役目を果たしたと思って満足げに帰りました」と振り返った。