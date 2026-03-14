東日本大震災から15年。県内にはまだ1700人以上が避難生活を続けています。震災の影響で新潟に避難された人たちのいま、そして抱える思いについて特集でお伝えします。



今回は福島県で被災し、新潟市に避難、そして移住した男性について。洋菓子店を営んでいた男性は震災で諦めかけたお菓子作りを新潟で再開させました。「お菓子で笑顔になってほしい」。そう話す男性の思いを取材しました。

◆新潟市西区で洋菓子店を営む

店内に漂う甘い香り……



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「『ザッハトルテ』というケーキの土台をいま作っている。実際は『あんずジャム』を使うんですけどうちはそれをアレンジして『梅ジャム』で作っています」



新潟市西区の洋菓子店ル・タン・メルヴェイユ。店主の佐藤徹夫さんです。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「店名の由来日本語だと『素敵な時間』という意味なんですけど買いにきてもらって食べている時はそれがお客様にとって素敵な時間であればいいなと」



店には18種類ほどのケーキに華やかなチョコレート。



そして30種類以上もの焼き菓子が並びます。



◆震災直後に新潟市へ避難

佐藤さんは福島県出身。浪江町で洋菓子店を営んでいましたが、東日本大震災のあとすぐ新潟市に避難してきました。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「15年か……。福島でお店出していたのは6年目でだめになって単純にその倍やっているここで」



東京の調理師専門学校在学中に訪れた洋菓子店の華やかさに魅了されパティシエを志した佐藤さん。

都内で11年修行したあと、福島へ戻り、2004年、浪江町に念願だった洋菓子店をオープンしました。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「毎日が必死でしたよね朝から晩まで仕事しかしてない感じでした」

◆鮮明に残る「あの日」の記憶

店も6年目を迎え営業も軌道に乗り始めた2011年……「あの日」の記憶は鮮明に残っています。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「プリンをオーブンに入れる直前だったんですよ。すぐ収まるかなと思ったんですが長かった踏ん張りながら『やばいな』と」



15年前の3月11日発生した東日本大震災。福島では地震や津波だけでなく、福島第一原発の事故も発生し、各地で甚大な被害をもたらしました。福島県内ではいまだ196人の行方がわかっていません。

◆事故が起きた原発から11キロ

浪江町にあった佐藤さんの店は地震で外壁などが崩れたものの、津波の被害は免れました。



しかし……



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「（震災の）翌日の早朝、防災無線で『危険があるので避難します。バスを手配するので避難します』と言われたので、『あー、そうなるのか』と思って」



浪江町にある店は事故が起きた福島第一原発からわずか11キロ……悩む時間はありませんでした。

◆親戚を頼って新潟へ

佐藤さんは両親と姉、妻の祐美子さんとともに、新潟市にいた親戚を頼りに避難してきました。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「避難生活が長引いていた。1か月2か月3か月状況を見ても一向に良くなるどころかどんどん悪くなっていくばかりで」



長引く避難生活の中、2013年に長男・蓮輔くんが誕生。佐藤さんは新潟市への移住を決断します。

しかし、佐藤さんにはずっと心残りだったことがありました。

「お菓子作り」です。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「この仕事をもう一回再開するか別の仕事で働くかというのもまだ決めかねていた。どっちがいいのかなってずっと悩んでいたんですけど、なんででしょうね他の安定した仕事選べばもっと楽だったのかもしれないですけどやりたかったんでしょうねやっぱり。自分の中で『お菓子作り』が。やっちゃいました、もう1回」

◆再び挑戦を決意

再び挑戦することを決めた佐藤さん。福島の店を売り、震災から3年後の2014年6月に「ル・タン・メルヴェイユ」をオープンしました。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「お客さん来るのかなって何も宣伝しなかったんですよ。（初日は）1100個ケーキが売れて。やってよかったなと思う」

いまでは“どこかくせになる”というおいしさで評判の「ル・タン・メルヴェイユ」。地元の人を中心に愛される存在となっています。



【客は】

「2回目です、来るの。チョコの味がすごく濃くてチョコが大好きなのでおいしくてまた買いに来ました」

◆新しい家族も

店舗のすぐ上に自宅を構える佐藤さん。新しい家族も増えました。



Q.ケーキいつも何個くらい食べるの？



【長女 紬ちゃん】

「2個！」



Q.好きなんだ？



【長女 紬ちゃん】

「うん！」



5歳の長女、紬ちゃん。佐藤家のアイドルです。長男の蓮輔くんもこの春から中学2年生になります。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「楽しいですもんね、毎日栄養ドリンクみたいな感じ……子どもが栄養ドリンク」

◆2024年能登半島地震が襲う

家族との生活に幸せをかみしめている佐藤さん。しかし、そんな新潟での生活を再び襲ったのが、おととしの能登半島地震でした。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「まじか、元日早々地震かと思って。地震速報あの音がトラウマなんですよ」



佐藤さんの店がある新潟市西区は液状化による被害が大きかった地域です。



店への影響はありませんでしたが、佐藤さんは東日本大震災の被災者として思うことがありました。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「東日本大震災を経験して大人よりも子どもたちがふさぎこむという場面を見ていたので。自分がこういう仕事してるから こそできること何かないかなと 色々考えた」

◆被災した地域の子どもたちへケーキのプレゼント

子どもたちに笑顔でいてほしい……佐藤さんは地震や液状化被害を受けた地域の子どもたちに、手作りのケーキをプレゼントしたのです。



ひとり1つ……およそ20個ものホールケーキが届けられました。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「自分が子どものころ思い出す時ホールケーキを1人で食べるのって夢だったよねと思い出してこれだったら自分できるじゃんと思って。食べている時だけは笑顔でいてもらえるかなと思って」

◆故郷への思い

オープンからまもなく12年目を迎える「ル・タン・メルヴェイユ」。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「あー、結構年季入ってきたなって感じ……補修しないと」



東日本大震災から15年。新潟に来てからもふるさと・福島を思い出さない日はありません。それでも佐藤さんはいまを見つめています。



【ル・タン・メルヴェイユ店主 佐藤徹夫さん】

「15年だから 10年だから20年だからというのは正直あまりない何年というのは。前に進むしかない引きずってもしょうがないので。昔から言うじゃないですか『料理は愛情』お菓子作りも愛情込めて作れればと思っています」



震災で一度は諦めかけたお菓子作り。



佐藤さんの愛情が込められたお菓子は、きょうも誰かを笑顔にしています。