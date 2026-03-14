「いいショット」もダブルボギーに… 佐久間朱莉が泣かされた“1、2ヤードのズレ”
＜台湾ホンハイレディース 3日目◇14日◇ザ・オリエントゴルフ＆カントリークラブ（台湾）◇6720ヤード・パー72＞1988年のツアー制度施行後では初となる開幕からの2連勝がかかる佐久間朱莉は、「77」と苦しみ首位から陥落した。「疲れました。アプローチも（原因）だし、入れたいパーパットも決まらなかった。うまくかみ合わないとこういう結果になるコースだなと思いました」と振り返る。
【写真】それでも最後はこの笑顔
「だいぶ疲れは取れたと思っていたんですけど、頭はフル回転だったので、そこは疲れていました」。前日は、出場選手唯一のアンダーパー（70）を記録してトップに踊り出たが、強風に見舞われ、ラウンド時間も長く、平均ストロークが『78.3208』だった一日の影響は簡単には抜けきらない。3日目の1番パー5は、イーグルで滑り出した。しかし、6番までにこの日のスコアをイーブンパーまで落とすと、9番パー4では“トラブル”に見舞われた。「いいショットだった」と振り返ったフェアウェイからの2打目だったが、一度はグリーンに乗りながら、右に流されて傾斜の下へ。ティフトンが生い茂るラフまで転げ落ちた。ピンサイドということもあり、意識は「とりあえず乗せたい」。UTとパターで迷った結果、ここではパターを選択した。それでも「けっこう（強く）打ったんですけど、ティフトンで食われたうえに、花道が逆目で届かなかった」というボールは再び傾斜を下り始めることに。「あと1、2ヤード行ってくれれば」というわずかな差に泣かされた。その後はピンを大きくオーバーすることも覚悟で、ウェッジで乗せるだけ乗せ、4オン2パットのダブルボギーを喫してしまった。これが、傾斜が強いグリーンが並ぶ、このコースの難しさだ。この時の2打目のショットもそうだが、“わずか1、2ヤードのズレ”が結果に大きな影響を及ぼす。「そこから流れが変わりました」と後半も3ボギー。強風、グリーンの傾斜、距離の長さがそろうコースの難しさを、見る者にも改めて伝えるような一日になった。それでも首位の菅楓華とは4打差の4位に踏みとどまり、逆転の可能性は十分に残した。「このコースは何が起こるか分からない」というのは、プレーする選手全員の共通認識だ。「自分がいいプレーをすればチャンスも出てくる。アプローチとパターを修正します」。日本ツアーの女王は、逆襲の最終日へ意気込んだ。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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