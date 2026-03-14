◇明治安田J1百年構想リーグ西地区第6節 清水1―1岡山（PK4―2）（2026年3月14日 IAIスタジアム日本平）

J1清水はホームで岡山と対戦し、1―1で90分間を終えた後、PK戦4―2で勝利した。GK梅田透吾（25）がPK戦で2本ストップ。吉田孝行監督（49）とDF高木践（24）の誕生日に花を添えた。

清水は序盤から敵陣に押し込み主導権を握り、後半13分に均衡を破った。DF北爪健吾のシュートがブロックされたこぼれ球を主将MF宇野禅斗が中央へ送り、FW呉世勲（オ・セフン）が右足で合わせて先制した。

しかし同35分、クロスから失点して追いつかれた。後半追加タイムには呉世勲の折り返しからネットを揺らしたが、ボールがゴールラインを割っていたとの判定で得点は認められなかった。

1―1のまま突入したPK戦では梅田が2本を止めて勝利。今季4度目のPK戦で初めて勝ち点2をものにした。「勝利を届けられてよかった。前回は全く止められなかったので2本止められてホッとしている。1失点した場面はもっと詰めないといけない。これからもっと価値を重ねられるように頑張りたい」と話した。

49歳の誕生日の吉田監督は「こんなふうに祝ってもらうのは初めてでうれしい。皆さんに感謝している。PKではあったが勝てて良かった。負けていたらケーキはどうするのかな…」と語り、最後は笑いを誘った。