卒業式終了後、伝統の「帽子投げ」を一斉に行う卒業生＝１４日、防衛大学校

幹部自衛官を養成する神奈川県横須賀市の防衛大学校で１４日、卒業式が開かれた。高市早苗首相が自衛隊の最高指揮官として訓示し、「国民の命と平和な暮らしを担うとりでであるという強い自覚を持ち続け、崇高な任務に全力で当たることを期待する」と述べた。

首相は、国家安全保障戦略など安保関連３文書を年内に改定する方針に触れた上で「わが国と国民を断固として守り抜くため、防衛省・自衛隊の組織の在り方も含め、あらゆる選択肢を排除せずに検討する」と述べ、防衛力の抜本的な強化に改めて決意を示した。

また自衛官の処遇や勤務環境の改善を進めていると説明。卒業生に「安心して自衛官としての新たな１歩を踏み出してほしい」と呼びかけた。

横須賀が地盤の小泉進次郎防衛相も出席。訓示で、安保３文書改定に向けて「防衛省、自衛隊を変革させなければならない」と指摘し、「幹部自衛官になるべく教育を受けた皆さんはその変革の主役だ」などと強調した。

式終了後、卒業生は制帽を高く投げて走って退場する伝統の「帽子投げ」を一斉に行った。本科の卒業生は留学生を除き３６６人で、うち女性は４６人。民間企業へ就職するなど任官辞退者は３４人だった。