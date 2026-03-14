カジサック（梶原雄太）、長女・梶原叶渚とイベント初共演「泣きそうになった」娘を見守りランウェイ【TGC2026 S/S】
【モデルプレス＝2026/03/14】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）と、長女でモデルの梶原叶渚が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。
【写真】カジサック、美人娘と「TGC」ランウェイ
『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』とアパレルブランドのスペシャルコラボレーションステージは、「TGC」初出演となるキングコングの西野亮廣の語りからスタート。「僕の大切な友人と、その娘さんがランウェイを飾ってくれます。それではどうぞ」と振ると、映画の予告映像の後に、雄太と叶渚が登場。親子2人ではイベント初共演となり、叶渚はサステナブルな、世界に一つだけの特別なドレスを纏って登場した。
ランウェイ中には、ビニールのリボンからピンクを基調としたキュートなミニ丈ドレスの全貌があらわに。さらにスカート部分を変形させ、ブラックのロングドレスへチェンジするなど、2度のドレスパフォーマンスが行われた。雄太は一歩引いて、叶渚の少し後ろを歩きながら、ドレスパフォーマンスをサポート。ランウェイトップでは笑顔を見せ、お互いがお互いをアピールするにこやかな一幕を見せた。
ランウェイを終え、雄太は「泣きそうになった」「俺の娘、今日結婚するのかと」と思わず本音を吐露。叶渚は、雄太について「カッチカチでしたね」とイジりつつ、貴重な親子でのランウェイに喜びを滲ませた。
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】カジサック、美人娘と「TGC」ランウェイ
◆カジサック＆“娘”梶原叶渚、イベントで親子初共演
『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』とアパレルブランドのスペシャルコラボレーションステージは、「TGC」初出演となるキングコングの西野亮廣の語りからスタート。「僕の大切な友人と、その娘さんがランウェイを飾ってくれます。それではどうぞ」と振ると、映画の予告映像の後に、雄太と叶渚が登場。親子2人ではイベント初共演となり、叶渚はサステナブルな、世界に一つだけの特別なドレスを纏って登場した。
ランウェイを終え、雄太は「泣きそうになった」「俺の娘、今日結婚するのかと」と思わず本音を吐露。叶渚は、雄太について「カッチカチでしたね」とイジりつつ、貴重な親子でのランウェイに喜びを滲ませた。
◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANVAS」
「共創」を掲げ、20周年を駆け抜けたTGC。今回は「OUR CANVAS」をテーマに池田エライザ・池田美優・生見愛瑠・山下美月・せいら・なごみ・本田響矢・宮世琉弥・ALPHA DRIVE ONE・CANDY TUNE・CORTIS・ME:Iなど、日本、そしてアジアを代表する約200人の豪華出演者が集結。MCはEXITと鷲見玲奈が務める。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】