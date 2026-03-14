◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節 東京Ｖ―浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）

浦和は今季初の無得点で東京Ｖに０―１と敗れ、３敗目を喫した。勝ち点を奪えず、順位も２位から５位に後退した。

前半１４分に東京ＶのＦＷ染野にゴールを許し、今季初めて先制点を奪われる展開に。流れを変えることができなかった前半を経て、後半開始からＦＷオナイウ阿道を投入し、ＦＷ肥田野との２トップに。後半１１分には、サビオの高速クロスにオナイウが飛び込んだが、わずかに届かず。同１９分には縦パスを受けたオナイウが、力強いターンからファウルを受け、ＦＫを獲得。サビオのキックは大きく枠を外れたが、流れを奪い返した。

しかし後半２７分、自陣でＤＦ宮本がボールを失ってピンチを迎えたが、ＤＦ根本がシュートブロック。後半３６分には東京ＶのＦＷ山見のミドルシュートを、ＧＫ西川が好セーブして反撃を待った。そして後半４４分、元日本代表ＭＦ中島が左足で決定的なチャンスを迎えたが、シュートは右ポストに嫌われてゴールならず。最後まで東京Ｖのゴールをこじ開けることができなかった。