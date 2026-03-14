◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節 東京Ｖ１―０浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）

東京ＶがＭＵＦＧ国立で浦和に１―０で勝利し、Ｊ１の舞台で１８年ぶりに国立で勝利を挙げた。

Ｊ１復帰初年度の２４年から２年連続で開幕戦を国立で迎えたが、２４年は横浜ＦＭに１―２で逆転負けを喫し、２５年は清水に０―１で敗戦とＪ１復帰後、聖地では勝利がない中で迎えた一戦。立ち上がりから勢いを持って入ったのは東京Ｖだった。前半１１分、高い位置でのボール奪取からＭＦ森田が右足でシュートを放った場面は相手の守備陣に阻まれるも、同１４分に森田のクロスをＦＷ染野が左足で合わせて先制点を奪った。

その後も球際の激しさ、運動量で相手を上回って試合を優位に進め、同２６分には右クロスをＭＦ深沢が右足シュートで狙うも惜しくも枠から外れた。

前半終了間際にピンチを迎えるが、ＧＫ長沢がセーブして前半は１―０で折り返した。

後半は立ち上がりから押し込まれる展開となったが、後半１０分のオナイウのシュートをＧＫ長沢が好セーブを見せる。

同１３分には高い位置でのボール奪取から途中出場のＦＷ山見が左足シュートを放つも惜しくも左に外れる。同３５分には右クロスを直前でピッチに立ったＭＦ山本が頭で狙うも枠から外れ、直後にも山見がエリア内でシュートを放つもＧＫ西川の好セーブにあう。

なかなか追加点を奪えず終盤は押し込まれるも、最後まで全員が体を張った守備をみせて今季初の無失点勝利で連敗を２で止めて４位に浮上した。

さらに、東京ＶがＪ１の舞台で国立で勝利を挙げるのは、２００８年８月２３日のＦＣ東京戦（２〇１）以来で改修後では初勝利となった。